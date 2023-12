Rottamazione quater | prorogata la scadenza delle prime due rate

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 dicembre 2023) È un periodo di grande tensione e continue trattative quello che il governo sta affrontando in queste ultime settimane del 2023. Mentre l’agenda della premier Giorgia Meloni continua ad essere occupata da una lunga serie di bilaterali e occasioni istituzionali (a partire dal Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre, passando per i saluti di Natale alle associazioni di categoria, fino alla kermesse annuale del suo partito ad Atreju), il suo ministro più competente in ambito finanziario ed economico – ossia Giancarlo Giorgetti – è impegnato nella complicata trattativa a Bruxelles per la riforma del Patto di stabilità, che condizionerà lo spazio di manovra dell’Italia e degli altri Paesi membri nei prossimi anni. E così, nei palazzi romani della politica nostrana, i deputati e i senatori sentono di poter lavorare ai dettagli della legge di Bilancio con una certa leggerezza in più. Un ...