Romina Carrisi | dedica al figlio in arrivo | “Ti insegnerò amor proprio e rispetto”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 8 dicembre 2023) È iniziato il conto alla rovescia in vista del giorno in cui, incinta di otto mesi, diventerà mamma per la prima volta. La figlia di Al BanoPower è in attesa di un maschio, frutto del suoe con il regista Stefano Rastelli, conosciuto nel periodo in cui entrambi lavoravano a Oggi è un altro giorno, che ha 17 anni più di lei. La 36enne ama condividere con i suoi follower sui social le emozioni che sta provando in questo periodo così speciale e lo ha fatto anche ora, pubblicando un suo scatto con il suo pancione ormai evidente. A corredo dell’immagine, lei ha voluto scrivere unadolcissima al suo bimbo, in cui comunica come si augura lui possa diventare: “T’l’, che la ...