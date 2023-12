Roma | mercato immobiliare | prezzi alle stelle per le case in vendita Meno compravendite | più fitti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 dicembre 2023), il mattone è in rialzo ma le famiglie sono in crisi: comprare casa è un’impresa, per questo salgono gli af. Le recenti stime., ilè una giungla. Comprare casa oggi è un investimento, ma i tassi di comprasono aumentati notevolmente. Quindi è difficile stimolare unin stallo. Anche con l’agevolazione delle percentuali la situazione non si schioda. Il mattone vale più di dieci anni fa, ma le famiglie non comprano. Colpa della congiuntura economica: non è solo questione di precariato, ma anche di garanzie che mancano. La liquidità ci sarebbe, a mancare sono le garanzie. Le specifiche contrattuali odierne presentano tante fnel richiedere mutui o semplicemente improntare una trattativa d’acquisto. ...