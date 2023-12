Roma | Dybala è il miglior giocatore della Serie A del mese di novembre | il comunicato

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il sito web ufficialeLegaA hache Pauloha vinto il premio didel campionato deldiIl sito web ufficialeLegaA hache Pauloha vinto il premio didel campionato deldi– Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month diè stato assegnato al calciatorePauloe la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC 24. La consegna ...

Con o senza Paulo Un peso ben diverso dall'apporto. Con lui in campo laha una media di due punti a partita . Senza l'argentino, la media si dimezza : un solo punto a partita. La qualità ...

Una prima stagione con 18 gol e una seconda in cui il rendimento è tornato a salire: 11 presenze da titolare finora in tutte le competizioni per Dybala, 915' giocati con 5 assist e 4 gol. Reduce dalle ...

