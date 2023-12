Roma | blitz di Ultima Generazione alla messa del Pantheon Il sacerdote | «Lasciateli parlare Siamo dalla stessa parte» – Il video

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Gli attivisti per il clima ditornano con una nuova azione di protesta. Oggi è toccataper l’Immacolata Concezione aldi. Tre ambientalisti hanno raggiunto l’altare con diversi cartelli. «Soldi per la Vita, nonGuerra», si legge. E ancora: «Alluvioni, Siccità e Incendi uccidono». Ilche stava celebrando lali ha accolti, facendolial microfono. «. Forsemeno irrequieti, ma anche noi preghiamo per la pace», ha commentato Monsignor Angelo Frigerio che ha poi invitato i tre attivisti a fare una foto insieme. Le richieste degli ...

