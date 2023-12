Roma | attivisti interrompono la messa dell’Immacolata al Pantheon | il sacerdote li invita sull’altare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nel corso dellaConcezione alstamattina treper l’ambiente di Ultima generazione sono intervenuti con manifesti per stimolare l’opinione pubblica affinché i soldi vengano destinati al clima e non alla guerra. Su uno dei manifesti c’era scritto: ‘Fondo riparazione. 20 miliardi per riparare i danni delle catastrofi climatiche’; mentre su un altro: ‘Soldi per la vita e non per la guerra’ e ancora. Monsignor Frigerio li fa parlare e li fa restareper tutta laMa Monsignor Angelo Frigerio che stava celebrando lanon s’è scomposto, anzi, hato glia stareinsieme a lui sottolineando loro: ‘Siamo dalla stessa parte’. Ha anche ...