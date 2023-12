Roma | accertamenti della Guardia di Finanza su Totti

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 dicembre 2023)di natura fiscaledinei confronti di Francesco: nessun fasciolo penale sull’ex capitano Ladiha iniziato deglidi natura fiscale sull’ex capitano, Francesco. Come riportato dall’ANSA, si tratta di una attività che ladisvolge ogni anno oltre che nei confronti delle imprese anche verso i professionisti, come avvocati o notai, ma anche nei confronti di artisti e sportivi. Secondo l’agenzia stampa: «non c’è alcun fascicolo penale, ma aè stato notificato mercoledì scorso un invito per una prossima attività ...