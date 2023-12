ROH | Tre nuovi qualificati per il match di riassegnazione del titolo TV | i dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il Survival of the Fittest Six-Way Eliminationvede ulteriori tre tasselli aggiungersi al quadro, dopo quanto accaduto ieri notte a ROH TV. L’incontro assegnerà il ROH TV Championship a Final Battle, dopo che Samoa Joe l’ha reso vacante per puntare all’AEW World Championship di MJF. Lee Moriarty, Lee Johnson e Kyle Fletcher hanno vinto i loro incontro di qualificazione andati in onda ieri, rispettivamente contro Tracy Williams, Josh Woods e Gravity, comprando un biglietto di sola andata per il PPV in programma a Garland, Texas, tra poco più di una settimana. L’ultimo slot rimasto, ovvero il sesto nome, verrà probabilmente rivelato nell’ultimo episodio di ROH TV di giovedì prossimo o potrebbe essere una sorpresa dell’ultimo minuto, magari svelato direttamente durante il PPV.