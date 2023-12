Roccocò | Un viaggio Gustativo tra tradizione e dolcezza italiana

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Esplora l’eccellenza culinaria con il, un dolce simbolo dellache delizia palati con la sua ricetta autentica e irresistibile La cucinaè rinomata in tutto il mondo per la sua varietà e raffinatezza, e tra i numerosi tesori gastronomici si distingue il “”. Questo dolce tradizionale, tipico della regione campana, è un piccolo scrigno di sapori che cattura l’essenza della cucina. Storia delIlha origini antiche, risalendo al XV secolo. Si narra che questo dolce sia stato creato dai monaci del monastero di San Pasquale a Maiori, in Costiera Amalfitana. La ricetta si è tramandata di generazione in generazione, diventando un simbolo delle festività natalizie nel sud ...