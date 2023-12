Riunioni al Colosseo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Calcio iberico: Madrid 07/12/2023 ore 21:00 CET Getafe e Valencia aprono la sedicesima giornata con uno scontro diretto per la zona medio-alta della classifica Bordalás e Hugo Duro si affronteranno con la loro vecchia squadra Dopo la sua partenza da Valencia, José Bordalás, allenatore del Getafe, affronterà per la prima volta la sua ex squadra in un duello segnato anche dalla terza partita di Hugo Duro in quella che era casa sua, il, dove nelle passate edizioni non era stato ben accolto da una parte dei tifosi dell’Azulona. Hugo Duro, prodotto del settore giovanile del Getafe, è alla sua terza stagione al Valencia. Molti tifosi del Real Madrid non hanno applaudito il destino che hanno scelto un attaccante prodotto della casa che è stato oggetto di scherno da parte dei valenciani dopo la gara di ritorno dei quarti di ...