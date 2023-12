Ristoranti aperti a Roma per Natale e Capodanno | migliori locali dove mangiare il 24 | il 25 e il 31 dicembre

Leggi su funweek

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ecco idella Capitalegustarsi il pranzo diAQUALUNAE (Prati) Lo chef Emanuele Paoloni dedica alla Vigilia e al pranzo die altre menu degustazione da assaporare nel ristorante in un’atmosfera rilassata e curata in ogni dettaglio. 24: LA VIGILIA DIIl menu della vigilia si apre con il benvenuto dello chef, la degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, capesante, caviale di agrumi, chips di patate viola e bisque. Come primi lo chef Paoloni propone: tonnarelli con gamberoni, carciofi morbidi e croccanti, limone e frutta secca; risotto vongole e senape con briciole golose e peperone crusco. Si passa al secondo con l’ombrina su crema di patata ...