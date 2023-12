Rischio terrorismo a Natale | negli Stati Uniti ed in Europa

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Un nuovo rapporto congiunto dei Dipartimenti di Sicurezza Interna e Giustizia alle forze dell'ordine locali, statali e federali, avverte delche gruppi come al-Qaeda e Isis «probabilmente utilizzeranno la guerra Israele-Hamas per aumentare le richieste di violenzadurante le festività natalizie rispetto a agli anni precedenti». Nel report si legge che « obiettivi primari più probabili potrebbero includere chiese, sinagoghe e membri della comunità ebraica». Con l’esercito israeliano che attacca il sud di Gaza e la festa ebraica di Hanukkah (la festa delle luci) che è in corso dal 7 al 15 dicembre, il nuovo rapporto di intelligence esaminato da CBS News mette in guardia sull’aumento delle minacce da parte di gruppi terroristici stranieri. Ciò rispecchia la ...