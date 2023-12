Rinnovo Maignan | via al dialogo | cosa più succedere

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tutti i grandi club stanno lavorando per mettere al riparo i loro campioni: un elenco lunghissimo che comprende anche Mike, portiere francese del Milan, arrivato in rossonero nel ...

Altre News in Rete:

Milan, quattro big europee su Maignan: la strategia di Furlani e il punto sul rinnovo

Commenta per primo Secondo quanto riportato da 90min , Mike, portiere del Milan, è finito nel mirino di Chelsea, Bayern Monaco, Manchester United e PSG . La dirigenza rossonera sta trattando per rinnovare il suo contratto (scadenza 2026) e aumentare ...

Futuro Maignan: iniziati i colloqui per il rinnovo, ma i corteggiatori del portiere non mancano Milan News

Maignan-Milan, il rinnovo, trattativa in corso. Chiede un maxi aumento Corriere della Sera

Inter, si accelera per i rinnovi di Barella e Lautaro: Thuram vale già 70 milioni

Lautaro Martinez sarà sempre più il leader dell'Inter nonostante i rumors di un interesse per lui del Liverpool: i dirigenti nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto una proposta di rinnovo fino al ...

Milan, Maignan sfugge al rinnovo: Moncada ha già in mente il sostituto

Milan, non è ormai mistero che Mike Maignan stia facendo trovare molto lunga la strada per il rinnovo. Vediamo l’idea della dirigenza in caso di addio ...