Reportage TPI – La guerra delle salme di Israele contro i palestinesi | “I nostri figli senza pace pure da morti”

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nel 2008, negli uffici della Jerusalem Legal Aid & Human Rights Center (Jlac) in Cisgiordania, si presenta una coppia di anziani coniugi. La Jlac è un’organizzazione che si occupa di fornire assistenza legale aivittime di ingiustizie. La donna della coppia ha in mano una foto,lettere e diversi documenti: «Nostroo si chiamava Mashour al-Arouri, è stato ucciso nel 1976. Non ci hanno mai ridato il suo corpo. Vogliamo avere indietro il suo cadavere». Mashour al-Arouri faceva parte del Fronte di liberazione palestinese. Lui, insieme a diversi combattenti, rimase ucciso in uno si militariIsrael Defence Forces (Idf) nel 1976. Nessuno dei corpi, caduti in quella battaglia, è stato mai riconsegnato alle famiglie, rimanendo nelle mani di ...