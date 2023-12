Regionali | Salvini “Per la Lega vanno candidati i governatori uscenti”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nessuna riunione e nessun accordo con Meloni e Tajani per cambiare gli. In vista delle prossime elezioni, lasostiene che il centrodestra unito debba sostenere gli attuali. In particolare, laha già chiari anche i nomi per gli aspiranti consiglieri. Le liste sono chiuse al 90% e sono competitive”. Così in una nota il leader dellaMatteo, commentando alcune indiscrezioni giornalistiche che definisce “totalmente prive di fondamento” a partire da possibili cambiamenti in Sardegna. Nei prossimi mesi andranno al voto Sardegna, Basilicata e Abruzzo ed entro l'anno anche Piemonte e Umbria. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).