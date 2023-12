Red Bull-Hamilton | Marko rilancia | “Horner mi mostrò un messaggio…”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “Red? Mai contattati, loro hanno cercato me”. Questa in sintesi la risposta di Lewispochi giorni fa a Christianche aveva parlato di “diverse conversazioni nel corso degli anni a proposito di un trasferimento di Lewis nella nostra squadra. Il suo entourage ci ha contattato alcune volte. E, più di recente, all’inizio del 2023, c’è stato un sondaggio per verificare se ci fosse qualche interesse da parte nostra”. Ad aggiungere il carico adesso arriva anche l’intervento di un altro illustre esponente di casa Redcome Helmut: “Christian mi ha informato e mi ha mostrato il messaggio di testo che ha ricevuto, ma io ho detto: ‘e Max… non funzionerebbe’. C’era troppa azione e… come posso dirlo? Nel 2021.. . c’era tensione. D’altra parte, non possiamo ...