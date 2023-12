Reazione a Catena | le Caterine intascano ricca cifra | puntata insolita

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dopo lo stop del 7 dicembre, in cuiha osservato una pausa in occasione dell'inaugurazione Teatro alla Scala, ecco che lo show ha ritrovato la sua regolare messa in onda. Ma laodierna è stata decisamenteperché per la prima volta nella storia del gioco televisivo di mamma Rai lo studio è stato addobbato per le festività natalizie. E non è tutto: tre nuove concorrenti hanno conquistato il prestigioso titolo di campionesse. Per i Galletti, infatti, l'avventura si è conclusa dopo quattro puntate (3 con il titolo di campioni) e due vittorie (Qui per scoprire quanto hanno vinto). Al momento dell'Ultimasi è consumata una simpatica gaffe di Marco Liorni.campionesse dell'8 dicembre 2023: Galletti eliminati dalle ...