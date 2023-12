Real Madrid | si decide il futuro di un portiere

Altre News in Rete:

Juventus - Napoli, gioca Juan Jesus centrale con Natan a sinistra

Confermate le formazioni annunciate alla vigilia. Nella Juve gli esterni saranno Cambiaso e Kostic con Chiesa e Vlahovic davanti's Spanish defender #02 Dani Carvajal vies with Napoli's Brazilian defender #05 Juan Jesus during the UEFA Champions League first round group C football match betweenCF and SSC ...

Il Real Madrid e la polemica social sul nuovo Bernabeu: "Mancano i bagni" Corriere dello Sport

Dopo 111 anni di storia il Santos finisce in Serie B, dall'Inter al Real Madrid: quali sono le squadre... Fcinternews.it

Dopo 111 anni di storia il Santos finisce in Serie B, dall'Inter al Real Madrid: quali sono le squadre mai retrocesse

Il Santos, dopo 111 anni di storia, per la prima volta è stato retrocesso in Serie B dopo aver militato sempre nella massima divisione brasiliana. Considerando solo i top 5 ...

Real, Ancelotti svela il futuro con una battuta: "500 milioni dall'Arabia Ho una priorità"

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, accostato anche alla panchina del Brasile ormai da tempo, ha parlato in conferenza stampa ed ha parlato anche del suo possibile futuro. Queste le sue parole: ...