Real Madrid | Ancelotti | “Italia in buone mani con Spalletti | fare il ct in futuro? Sarebbe bellissimo”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il tecnico delCarloparla a Tv7: “Mi trovo molto bene qui, ma perun matrimonio bisogna sempre essere in due. Interesse del Brasile? Sicuramente c’è, però, il contratto colscade tra 6 mesi, c’è il tempo per prendere la decisione corretta. Se mi piacerrebbe essere il ct? Un giorno perchè no, per unno allenare la Nazionale. Credo che ora siamo incon, è un grande allenatore lo ha dimostrato continuamente e nell’ultimo anno fatto al Napoli. E’ un allenatore al passo con i tempi e molto intelligente a livello tattico“. Parla poi di altri tecnici impegnati in, soprattutto di Allegri: “Io, lui e Mourinho ...

