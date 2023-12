Real Madrid | Ancelotti | “Betis avversario ostico | ritorna Kepa e Bellingham in dubbio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il tecnico delha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il: “È una partita difficile, loro stanno facendo bene. L’Arabia Saudita non mi ha mai chiamato, per 500 milioni andrei lì a piedi (ride ndr.). Non ho mai guardato i soldi”. Sulle scelte di formazione: “La buona notizia è il ritorno di, anche se Lunin ha fatto molto bene in sua assenza.sta recuperando dal problema alla caviglia e alla spalla. Escludiamo l’operazione. Arda Guler sta per terminare la sua convalescenza dall’infortunio alla caviglia. Per Courtois e Militao ci vorrà più tempo, come anche per Camavinga e Vinicius. Tchouameni potrebbe tornare a breve”. SportFace.