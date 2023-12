Rapporto | cooperazione agricola BRI aiuta a ridurre fame in Paesi meno sviluppati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Pechino, 08 dic – (Xinhua) – Attraverso un decennio dinell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI), la Cina ha contribuito ad aumentare la produzionein moltipartner e ad alleviare latra le popolazioni locali, secondo unpubblicato ieri dalla China Foundation for Human Rights Development e da New China Research (NCR), un think tank di Xinhua. Il, intitolato “Per un mondo migliore: uno sguardo all’ultimo decennio di perseguimento congiunto della Belt and Road Initiative dal punto di vista dei diritti umani”, sottolinea che lae’ da tempo uno dei problemi piu’ gravi che il mondo deve affrontare, e che lae’ ...