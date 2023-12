Ragazza scomparsa | genitori ed amici lanciano allarme | “Aiutateci”

Leggi su notizie

(Di venerdì 8 dicembre 2023)nelle ultime ore, non si hanno più sue notizie: l’appello da parte diedsui social per ritrovarla Dalla giornata di ieri pomeriggio, giovedì 7 dicembre, non si hanno più notizie di una, sparita completamente nel nulla. Il suo nome è Claudia Giannetto, studentessa dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Si sono perse completamente le sue tracce precisamente dalle ore 14:30, nella zona universitaria partenopea tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli. In forte stato di agitazioneeddella giovane che, sui social network, hanno rivolto un appello a tutti. Claudia Giannetto,nelle ultime ore (Foto Facebook) Notizie.comLa notizia della sua ...