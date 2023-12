(Di venerdì 8 dicembre 2023) Una storia parigina di tradimento da parte di una moglie infelice, vari destini incrociati e la gelosia tossica di un marito-maschio di potere… E ancora, un racconto giapponese di natura incontaminata a rischio. Ovvero i dueda non perdere in sala: Undi– Coup de chance dicon Lou de Laâge e Niels Schneider e Ilnondi Ryûsuke Hamaguchi con Hitoshi Omika. Mentre agli appassionati dello streaming suggeriamo di recuperare un classicoiano degli anni Novanta, Misterioso omicidio a Manhattan con Diane Keaton (su Netflix). Buone visioni! ...

Altre News in Rete:

Questo weekend regalatevi "Un colpo di fortuna": al cinema il film di Woody Allen, e "Il male non esiste". E in streaming...

- - > Ovvero i due film da non perdere in sala: Un colpo di fortuna - Coup de chance di con Lou de Laâge e Niels Schneider e Il male non esiste di Ryûsuke Hamaguchi con ...

Ponte dell'Immacolata a Viterbo e provincia, gli eventi da non perdere da venerdì 8 a domenica 10 dicembre ViterboToday

Perché questo weekend è davvero importante (soprattutto se andrà male) – Soundwall Soundwall

Previsioni meteo: cambiamenti drastici per l'Immacolata e il weekend. Ecco l'evoluzione

Nel corso del Venerdì dell'Immacolata, un nuovo ciclone si avvicinerà all'Italia, portando con sé pioggia e neve su alcune regioni. Questo interromperà il breve periodo di tempo più stabile che ...

Mercatini natalizi, concerti e spettacoli. Il weekend dell'Immacolata in provincia di Trapani

Quest’anno la fiera si svolgerà in viale Regina Margherita, una delle principali vie del centro storico della città di Trapani, che per l’occasione verrà totalmente chiusa al traffico trasformando ...