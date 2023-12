Quel Patto di stabilità s’ha da sottoscrivere | ma solo se… Le condizioni di Polillo

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Se “errare è umano, continuare è diabolico”. Questo vecchio adagio calza come un guanto sul clima politico di Bruxelles. Nella trattativa avviata per il rinnovo deldi, i vecchi errori del passato sembrano essere destinati a nuova vita. Cambiano leggermente i parametri numerici, ancora avvolti nella nebbia della trattativa, ma le metodiche sono sempre le stesse. Nessuno scostamento rispetto al passato di una decina di anni fa. La maledizione del Six Pack continua a fare vittime. Senza dar luogo ad alcuna riflessione critica sui limiti che ne avevano caratterizzate le decisioni e la scrittura, inl’ormai lontano novembre del 2011. Epoca in cui furono varati una serie di regolamenti che volevano cambiare il mondo. E invece si sono risolti in un buco nell’acqua. La “regola” di allora –la sul ...