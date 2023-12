Quattro nuove spa da provare a Londra

Leggi su amica

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il benessere londinese ha molte facce e offre molte opportunità. Ricalcando la stessa anima cosmopolita e universale della città, le spa daspaziano da ambienti super lussuosi, abitati e frequentati un tempo da reali, a sotterranei che evocano l’antica presenza romana. Tra manualità francesi, anzi parigine, senza tempo a spazi zen che rievocano i templi giapponesi. Fino alla ricostruzione delle tipiche banye slave. La nuova Spa Guerlain al Raffles London at The Owo Raffles London – Courtesy Press Office Tra opulente sale di rappresentanza e grandi sale da ballo, al 57 di Whitehall, in quell’edificio che un tempo era l’Old War Office edoardiano, si trova adesso una nuova destinazione di benessere. Leggenda tra leggende, The Guerlain Spa ...