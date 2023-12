Quando Belen – pur sapendo di avere le corna – parlò benissimo di Stefano in tv

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “mi ha tradita sia letteralmente che nella fiducia. Il mio rapporto con lui non è finito con un tradimento, ma è iniziato con un tradimento. L’ho scoperto, ma ho fatto finta di niente“. Queste le parole cheRodriguez ha usato per descrivere la fine della sua relazione conDe Martino da Mara Venier, ospite la scorsa settimana a Domenica In. Un tradimento cheha saputo e perdonato, come lei stessa ha confessato, e che ha taciuto durante un’intervista televisiva da Silvia Toffanin concessa qualche mese dopo. In quell’occasione l’argentina – nonostante tutto – ha parlatodiDe Martino tessendogli lodi e congratulandosi con lui per aver accettato Luna Marì, figlia dell’amore con Antonino Spinalbese. A recuperare e mettere sotto la lente ...

