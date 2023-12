Putin eterno Con le elezioni del 2024 lo Zar vuole saldarsi al potere

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Non solo Usa ed Europa. Anche per la Federazione Russa ilsarà un anno elettorale. La data per le prossimepresidenziali è stata infatti ufficialmente fissata per il 17 marzo. E, anche se non ancora ufficializzata, la ricandidatura di Vladimirè più che prevista. Alcune fonti anonime hanno già fornito conferme all’agenzia Reuters: “La decisione è stata presa: si candiderà”. In caso di vittoria, il settantunenne leader della Russia da un ventennio rimarrebbe all’apice della gerarchia della Federazione fino al 2030, per il suo quinto mandato presidenziale. La sua terza candidatura di fila (resa possibile grazie alla riforma costituzionale promossa da lui stesso nel 2020) gli permetterebbe di raggiungere il traguardo di trent’anni come presidente, al netto dell’intermezzo 2008-2012, in cui la ...