Putin d’Arabia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 dicembre 2023)ha visitato Emirati Arabi e Arabia Saudita, e mi pare sia stato accolto con un calore fuori dal comune. Mi sbaglio?Pietro Molinivia email Gentile lettore, non si sbaglia. E dire che per i nostri giornaloniè “isolato” nel mondo. Giudichi lei. Negli Emirati, benché fosse una visita di poche ore, è stato accolto con cerimoniali di pompa inusuale, la guardia a cavallo schierata a sciabole sguainate lungo la strada dall’aeroporto e la città tappezzata di bandiere. Appenaè arrivato a palazzo, la pattuglia acrobatica ha sorvolato la città spargendo fumi con i colori della bandiera russa. Il tutto, è chiaro, era anche un messaggio per l’Occidente: il nostro cuore batte dalla parte della Russia. “I rapporti tra Emirati e Russia sono giunti a livelli senza precedenti” ha dettoin conferenza stampa. ...