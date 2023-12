Puskàs contro il Milan del 1956 | il campione in fuga dal regime “inseguito” dai comunisti Quel giorno immortalato in un filmato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ferencè vivo. Oggi dopo dieci minuti sarebbe notizia vecchia, nelperò il tempo è scandito diversamente, senza internet e coi rimbalzi di un pallone di cuoio. Ferenc, calciatore e colonnello, nel novembre delnon moriva a Budapest nella rivoluzione ungherese come inizialmente era stato detto, no: era in Spagna, con la grande Honved pronta a una lunga tournée che avrebbe dovuto iniziare con l’esordio in Coppa dei Campionil’Atletico Bilbao. Dall’Ungheria arriva l’ordine ai calciatori di tornare in patria, ma no, l’Honved edichiarano che “giocheremo dappertutto, in giro per il mondo, finché in Ungheria tornerà a splendere il sole”. Inperiodo nel calcio europeo esistono due leggende: il Real Madrid di Alfredo Di Stefano e ...