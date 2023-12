Pugno in faccia a un nonno che aspettava l’uscita della nipote da scuola Lui stampa locandine per trovare il suo aggressore

Altre News in Rete:

La vicenda del gioielliere finisce in Senato: Bergesio porta in aula la drammatica testimonianza di Silvia Roggero

Mio papà, all'età di 65 anni, era stato picchiato selvaggiamente ricevendo senza preavviso unincosì forte da spaccargli il naso. Quando ero arrivata in negozio avevo visto uno dei ...

"Pugno in faccia mentre aspettavo la nipotina davanti a scuola": nonno stampa locandine per trovare il suo aggressore ViterboToday

Aggredita con un pugno in faccia nel maneggio Prima Saronno

Ballando con le stelle, Wanda Nara schiaffeggia Pasquale La Rocca!

Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono tra i più quotati alla vittoria di Ballando con le stelle. Per la coppia volano gli schiaffi.

Un’altra rapina nel traffico tra Casoria e Casavatore, il racconto della vittima: “Ci hanno puntato le pistole in faccia”

Uno a destra e l’altro a sinistra. Pistole in pugno mi hanno minacciato, chiedendomi di consegnare l’orologio che io non avevo. Mi hanno puntato la pistola in fronte ed in auto con me c’era anche mia ...