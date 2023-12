(Di venerdì 8 dicembre 2023)arrivano a questa sfida in un momento di difficoltà: la squadra dierini non vince da quattro giornate, quella di Pioli con sole due vittorie nelle ultime sei. I precedenti ...

Altre News in Rete:

Pronostico Atalanta - Milan: Gasp punta tutto su De Ketelaere, le quote

- MILAN Con Inter e Juventus distanti l'obiettivo minimo die Milan è il piazzamento in Champions League garantito dalle prime 4 posizioni. Per non perdere terreno ...

Pronostico Atalanta-Milan | Risultato esatto, formazioni, analisi | Blog by Sisal Sisal.it

Pronostico Atalanta-Milan: Gasp punta tutto su De Ketelaere, le quote La Gazzetta dello Sport

Juventus-Napoli, il pronostico di Piccari: "Un solo risultato per gli azzurri"

Se l'Atalanta dovesse perdere ancora certificherebbe una stagione non favolosa. Se vinci a Bergamo manderesti un segnale forte alle altre. Milan e Napoli non possono fare sbagli perché ce le hanno ...

Sabatini: "Scudetto ha tante facce, difficile fare un pronostico. Inter e Juve ben strutturate"

Walter Sabatini ha parlato a Radio Sportiva: "Scudetto Il campionato ha tante facce, al momento è difficile fare un pronostico. Inter e Juve hanno qualità e sono strutturate, squadre come Napoli e ...