Probabili formazioni della 15ª Giornata di Serie A | il turno che può sconvolgere la classifica

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Inizia questa sera, venerdì 8 dicembre, la 15ªdiA che terminerà lunedì 11. Un weekend lungo che potrà cambiare il voltomentre ci avviciniamo sempre più alla fine del girone d’andata. Potrebbe rivelarsi una“pro-Inter”: i nerazzurri giocano in casa contro l’Udinese nelin cui la Juventus affronta il Napoli e il Milan è ospite dell’Atalanta. Attenzione, in ottica Europa, alla Fiorentina: in caso di vittoria a Roma e passo falso del Napoli, i toscani potrebbero operare un doppio sorpasso. Bagarre nella parte bassa: Monza e Genoa vogliono chiamarsi fuori, Empoli-Lecce è uno scontro diretto, Cagliari, Salernitana e Frosinone a caccia di punti in casa. Le...

