Probabili formazioni Atalanta-Milan | quindicesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di venerdì 8 dicembre nella cornice del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa partita. Ma vi terremo compagnia anche nel corso dell’avvicinamento alla partita con i focus sulle possibili mosse di formazione dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Scopriamo iventidue protagonisti.– Scamacca ha chiuso l’anno in anticipo. Ballottaggio tra il rientrante De Ketelaere e Muriel. Zappacosta cerca ...