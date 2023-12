Prima della Scala | identificati i loggionisti dei messaggi antifascisti Polizia | Prassi

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 8 dicembre 2023) "Viva l’Italia antifascista". Lo si è sentito ieri, 7 dicembre, alla, dopo l’inno di Mameli. A pronunciare queste parole, dalla Galleria, è stato Marco Vizzardelli, giornalista di 65 anni e abituale frequentatore dello storico teatro milanese. Poi è stato raggiunto da un gruppo di uominiDigos, che nel foyer – durante l’intervallo del Don Carlo – lo hanno fermato per identificarlo. "Trovo un po' inquietante che io sia stato identificato, non può non venirmi il dubbio che siamo alla soglia di uno stato parafascista", ha detto all'ANSA Marco Vizzardelli: "Non sono un pericoloso comunista, al massimo un liberale di sinistra ma non reggo due cose: qualsiasi vago profumo di fascismo e qualsiasi forma di razzismo". E non usa mezzi termini: "Ieri avevo davanti due rappresentanti dello Stato come ...