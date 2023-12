Premier League 2023 2024 | il Tottenham non sa più vincere | il Newcastle crolla in casa dell’Everton

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Serata dalle grandi sorprese in. Si è conclusa la quindicesima giornata del massimo campionato inglese con i due posticipi del giovedì: uno straordinario Everton stende ilper 3-0 in una partita dominata dal primo all’ultimo minuto mentre cade ancora una volta ilche cede incon il West Ham e vede ridimensionate le proprie ambizioni. Il, prossimo avversario del Milan tra sei giorni, viene surclassato da un Everton che dopo aver ricevuto la penalizzazione di dieci punti in classifica sembra aver trovato delle energie nervose supplementari. Iltiene anche con un po’ di fortuna sino al minuto settantanove. Da quel momento però l’Everton si scatena e con McNeil, Docoure e Beto mette a segno un tris da sogno che ...

Altre News in Rete:

Manchester United, Ratcliffe si avvicina: un ex Juve ha incontrato i dirigenti

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Importanti novità in casa : secondo quanto rivela The Athletic Dave Brailsford e Jean - Claude Blan c hanno incontrato i dirigenti dei Red Devils all'Old Trafford per ...

Sport in tv oggi (7 dicembre), dalla Premier League agli Europei di nuoto: orari e programma completo ilmessaggero.it

Manchester City, Guardiola sicuro: “Vinceremo la Premier League” ItaSportPress

Crisi Tottenham, ko contro il West Ham. Newcastle fermato dall'Everton

La 15ª giornata di Premier League si chiude con la sconfitta del Tottenham contro il West Ham per 2-1, con la squadra di Postecoglou in piena crisi. Arriva anche il ko a sorpresa del Newcastle, ...

Premier League: scelto Emery, sarà il nuovo allenatore del top club

L'Aston Villa di Unai Emery sta divertendo tutti e dando spettacolo in Premier League con dei risultati importanti. Adesso le grandi società tornano a pensare all'allenatore ...