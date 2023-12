Premier | il Tottenham non vince più | passa il West Ham Milan | visto il Newcastle? Ko 3-0 in casa dell'Everton

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Posticipia 15esima giornata diLeague nella serata di Sant'Ambrogio: in campo alle 20:30e tre quarti d'ora...

Commenta per primo Posticipi della 15esima giornata diLeague nella serata di Sant'Ambrogio: in campo alle 20:30 Everton - Newcastle e tre quarti d'ora dopo- West Ham . E' una serata importantissima per gli Spurs , che dopo un avvio di ...

La 15ª giornata di Premier League si chiude con la sconfitta del Tottenham contro il West Ham per 2-1, con la squadra di Postecoglou in piena crisi. Arriva anche il ko a sorpresa del Newcastle, ...

Il Tottenham apre la gara interna contro il West Ham United. Al 11’ corner dalla destra di Pedro Porro, Romero svetta a centro area e con un colpo di testa sul secondo palo batte Fabianski per il ...