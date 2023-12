Pozzuoli | Sicurezza e lavoro Carabinieri chiudono ristorante giapponese

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) con l’autorizzazione dell’ASL NA2 Adella locale stazione hanno effettuato un servizio a largo raggio nelle attività commerciali della zona. Nella lente dei controlli lasui luoghi die l’igiene.Durante il servizio, effettuato insieme al personale dell’ Ispettorato civile deldi Napoli ed al personale dell’ASL NA2, i militari hanno trovato 2 lavoratori in nero in undi via Oberdan. Riscontrate, inoltre, gravi carenze e irregolarità dal punto di vista igienico sanitario che ne comportavano la chiusura immediata dell’attività. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.