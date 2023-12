Portogruaro | tragico incidente nella notte | auto finisce in un canale | morti 4 ragazzi

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – Quattrosonoin unavvenutotra il 7 e l'8 dicembre a, nel veneziano. Secondo una prima ricostruzione l'con a bordo i giovani sarebbe finita in unzona di Borgo Sant’Agnese. Al momento i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato tre corpi mentre sono in corso le ricerche della quarta vittima. Secondo alcuni testimoni l'mobile su cui viaggiavano le persone coinvolte è andata dritta a una curva, finendo in acqua e inabissandosi dopo aver sfondato un ponticello sul fiume Reghena. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.