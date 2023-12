Portogruaro | tragedia nella notte | morti tre giovani

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) in un incidente automobilistico Intorno alle ore 3 di oggi, 8 dicembre, tresonoa seguito di un grave incidente stradale avvenuto a, in provincia di Venezia. Secondo una prima ricostruzione fatta dai Vigili del Fuoco e dalle forze dell’Ordine, l’auto su cui viaggiavano le tre vittime, una BMW Serie 3, dopo essere uscita di strada è finita nel canale, senza lasciare scampo alle tre persone al suo interno. Per ore, i sommozzatori hanno lavorato per estrarre i corpi dal mezzo che si era inabissato. Purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare. Le tre vittime, due uomini e una donna, non sono state ancora identificate, ma dalle prime indiscrezioni si tratterebbe diintorno ai 20 anni. I militari dell’Arma stanno indagando per capire le cause dell’incidente, la cui dinamica non è ancora ...