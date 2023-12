Pontesecco | si torna ai birilli Armati | “Hanno speso 3 | 5 milioni e non fanno nemmeno autocritica”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Riceviamo e pubblichiamo il commento di Claudio, già Sindaco di Ponteranica, e presidente del Comitato Mobilità Nord Bergamo. “Sono stati spese più di 3500000 euro per la « Messa in sicurezza del nodo di” (questo è il titolo del finanziamento).radicalmente cambiato il progetto che era stato finanziato edeciso di non intervenire sulle vere ragioni del nodo di: quei duecento metri di strada che separano i semafori all’incrocio di via Biava e via Maresana. Il risultato, da molti preannunciato: siai, in via “transitoria”. Ma una novità c’è: questa volta verranno posizionati in uscita da Bergamo dalle 16,30. Prevedibile la permanenza di problemi nelle altre ore di punta, come sabato a mezzogiorno, in uscita da ...