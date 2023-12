Ponte sullo Stretto | Bonelli Avs | ' Salvini straparla di soldi ma il progetto è un buco senza fine'

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Angelo, portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs, in una nota ufficiale è tornato sulla questione deldi Messina e dei mancati investimenti del governo Meloni sulle ...

Altre News in Rete:

Pensioni, le categorie salvate dal governo: medici e infermieri, insegnanti d'asilo e dipendenti enti locali e uffici giudiziari

Gli altri 3 emendamenti riguardano: uno la copertura dell'accordo sindacale con le forze armate di polizia in tema di rinnovo dei contratti; uno la rimodulazione dei costi delStretto; e ...

Manovra 2024, dalle pensioni al ponte sullo Stretto: i nuovi emendamenti Sky Tg24

Salvini: Ponte sullo Stretto pezzo del puzzle che parte da Palermo e arriva fino a Berlino ilGiornale.it

Fiorello e la prima alla Scala: “Sono stato io a urlare 'Viva l’Italia antifascista'”

Lo showman scherza: “Stanno indagando perché si è sentito un altro urlo fortissimo: 'Viva il Ponte sullo Stretto!'” ...

Mini schiacciata sotto la roulotte a Cadore: donna muore sul colpo. Cinque feriti, tra cui due bambini

VODO DI CADORE (BELLUNO) - Un nuovo incidente stradale mortale si è verificato oggi, 8 dicembre, stavolta sulla via per la montagna dove, fin dalla mattina, migliaia di auto erano in ...