Ponte dell’Immacolata | gita fuori porta nel Lazio | i 5 posti più belli da vedere l’8 dicembre

Leggi su funweek

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tra venti giorni è Natale e in alcune case si vive già l’atmosfera natalizia: qualcuno ha fatto l’albero da settimane, i più tradizionalisti lo faranno l’8. Qualcun altro, invece, approfittano delper una. Ecco dove andare e cosanelnel fine settimana che sta per arrivare., cosanel: ida non perdere Ecco quali sono i 5daper chi si trova neldurante il: Collalto Sabino in provincia di Rieti, è uno dei paesini in cui Babbo Natale ...