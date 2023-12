Ponte dell’Immacolata | agriturismo in Puglia per venticinquemila Coldiretti

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Sono oltre 25mila le presenze dei vacanzieri italiani che hanno scelto di alloggiare o semplicemente per apprezzare i piatti della tradizione negli agriturismi nel lungospinti dalla ricerca del buon cibo ma anche dalla collocazione propizia della festività e dal clima favorevole previsto nei prossimi giorni in. E’ quanto emerge dalle prime stime die di Terranostra Campagna Amica per la ricorrenza dell’8 dicembre che rappresenta il primo vero banco di prova per il turismo di Natale. A far scegliere l’– sottolinea laregionale – è la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e ...