(Di venerdì 8 dicembre 2023) AGI - Secondo weekend di dicembre con impulso instabile in allontanamento verso il nord Africa e alta pressione in rimonta da sud-ovest:quindi in miglioramento in Italia con temperature in graduale rialzo. Nella festa dell'Immacolata, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il vortice depressionario a ridosso delle Isole Britanniche porterà un peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia, con precipitazioni sparse entro la mattinata al Nord-Ovest, dove avremo nevicate fino a bassa quota, localmente anche in pianura. Nel corso delle ore pomeridiane il malsi estenderà alla Toscana e soprattutto sulla Sardegna, qui con acquazzoni erali sparsi, localmente anche intensi. Tra la serata e la nottata le condizioni meteo tenderanno a migliorare al Nord, con esaurimento dei fenomeni, mentre le piogge ...

Altre News in Rete:

Tir intraversato, traffico bloccato nella fondovalle per oltre due ore

... a causa di un TIR che nella mattinata ha perso aderenza sull'asfaltoe si è intraversato in una curva nei pressi dell'abitato didi Campia, bloccando di fatto la viabilità tra ...

Ponte 'bagnato' ma ritornerà il bel tempo AGI - Agenzia Italia

Meteo, sarà un Ponte dell’Immacolata ‘bagnato’: in arrivo pioggia e neve Livesicilia.it

Ponte 'bagnato' ma ritornerà il bel tempo

AGI - Secondo weekend di dicembre con impulso instabile in allontanamento verso il nord Africa e alta pressione in rimonta da sud-ovest: tempo quindi in miglioramento in Italia con temperature in grad ...

Il meteo di mercoledì 6 dicembre: cielo sereno ma ponte dell’Immacolata con ciclone. «In arrivo pioggia e neve»

Atmosfera più stabile oggi e domani salvo locali piogge sul basso Tirreno. Da venerdì neve in pianura sul Piemonte, poi su pavese e piacentino, piogge in arrivo su Liguria e Sardegna, in serata in Sic ...