Ponte ' bagnato' ma ritornerà il bel tempo

Leggi su agi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) AGI - Secondo weekend di dicembre con impulso instabile in allontanamento verso il nord Africa e alta pressione in rimonta da sud-ovest:quindi in miglioramento in Italia con temperature in graduale rialzo. Nella festa dell'Immacolata, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il vortice depressionario a ridosso delle Isole Britanniche porterà un peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia, con precipitazioni sparse entro la mattinata al Nord-Ovest, dove avremo nevicate fino a bassa quota, localmente anche in pianura. Nel corso delle ore pomeridiane il malsi estenderà alla Toscana e soprattutto sulla Sardegna, qui con acquazzoni erali sparsi, localmente anche intensi. Tra la serata e la nottata le condizioni meteo tenderanno a migliorare al Nord, con esaurimento dei fenomeni, mentre le piogge ...