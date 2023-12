Ponte 2 Giugno | riaperta in anticipo la rampa in direzione Portuense

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Fiumicino, 8 dicembre 2023 – Ladelvia, è stataal traffico giovedì 7 dicembre, inrispetto alla data prevista del 10 Dicembre. Come noto, la chiusura è stata necessarie per poter permettere le attività di TOC (trivellazione orizzontale controllata) da parte della società Terna Rete Italia Spa. Una buona notizia per residenti e pendolari che, negli ultimi giorni, hanno dovuto optare per strade alternative.