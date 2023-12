Pogba ha ricevuto un ergastolo sportivo Come potrà uscirne?

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Quattro anni di squalifica per Paul, è questa la richiesta della Procura nel confronti del giocatore della Juventus. Una punizione severa Quattro anni di squalifica per Paul, è questa la richiesta della Procura nel confronti del giocatore della Juventus. Una punizione severa, superficialmente verrebbe da dire da sport individuale più che di squadra,quella comminata e scontata per intero dal motociclista Andrea Iannone, risultato positivo a un controllo antidoping effettuato il 3 novembre 2019 in Malesia per la presenza di tracce di Drostanolone, uno steroide anabolizzante vietato, rinvenute nelle sue urine.Quali sono state le reazioni dei media? Andiamo a elencarne qualcuna tra le più significative.1) Giustizia senza misura. É il titolo del pezzo di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Il cui inizio parte ...