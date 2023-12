Pizzicotti | i dolcetti in pasta di mandorle perfetti a Natale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Isiciliani sono deia base di, ricoperti di zucchero a velo! Si chiamano così perché bisogna proprio pizzicarli prima di infornarli! Dovremo realizzare delle palline, poi sollevare la superficie superiore afferrandole con il pollice e il medio! Chiediamo aiuto ai piccoli di casa, si divertiranno un mondo a farlo con noi! Sono morbidissimi e invitanti, fanno un figurone sulla tavola imbandita per le feste e sono! Prepararli è semplicissimo, tuttavia bisogna osservare alcune accortezze per poterci garantire una resa perfetta. Non modifichiamo le dosi di zucchero! Se la diminuiamo, il risultato non sarà altrettanto gradevole. Utilizziamo quello a velo, ma se non lo troviamo in dispensa, possiamo sempre polverizzare nel robot da cucina quello semolato. ...