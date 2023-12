Pioli sogna lo scudetto | «Quarto posto obiettivo minimo | ma vogliamo fare di più»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il tecnico del Milan, Stefanopresenta Atalanta-Milan ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia: Se ha già pensato a come affrontare De Ketelare: «Abbiamo studiato l’avversario. Sappiamo cosa aspettarci» Come ha scelto Theo Hernandez centrale: «Il valore del giocatore e la disponibilità a giocare in quel ruolo» Come può integrarsi Reijnders in cabina di regia: «Ha giocato varie volte, sto parlando tanto con Bennacer sulla sua posizione. Abbiamo idea di come utilizzarlo. I giocatori intelligenti possono giocare insieme» Se è meglio arrivarein Champions per avere più chance di: «Il nostro calcio ha radici profonde e conoscenze certe. Non è un calcio intenso che non si regge per tre partite. Però in questo momento dobbiamo dividere le due cose.essere competitivi in entrambe ...