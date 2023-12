Piero Ferrari | «Non solo il cognome che porto» Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Maurizio Crosetti sul Venerdì diintervista oggi, il figlio oramai 78enne di Enzo, nello studio a Maranello dove è cominciato il sogno. Si comincia parlando proprio della famiglia Nel film di Michael Mann, si parla per la prima volta della sua condizione di figlio nato fuori dal matrimonio.Quelbambinodinomea un certo punto chiede alla madre: “Io mi chiamoLardi o?”. «E? stata per me una domanda centrale. Quel bambino, fino all’eta? di undici anni non sapeva che il suo papa? avesse un’altra moglie e un altro figlio. Io sapevo soltanto che papa? non dormiva tutte le notti a casa, e che faceva macchine da corsa e gran turismo – gia? allora un sogno per tutti. Mi sentivo normale, anche ...